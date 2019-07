Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg brugte de første måneder af mit moderskab på at forsøge at opbygge et kærlighedsforhold til hvidtøl. Mit natbord på Hvidovre Hospitals børneafdeling bugnede af tomme flasker med fedladne nisser på etiketten. Sygeplejerskerne mente, at det var godt for amningen.