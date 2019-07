Der er ikke behov for at afvikle den aktive beskæftigelsesindsats. Tværtimod er der brug for fuld opmærksomhed på at udvikle en endnu bedre, mere individuel og helhedsorienteret beskæftigelsesindsats, skriver formand for KL's arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg, Thomas Kastrup-Larsen.