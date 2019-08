Læge: At få rejsning er at leve! Nej. Sexlivet er mere end rejsning

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

At få rejsning er at leve. Denne overskrift pryder for tiden flere reklamesøjler i bybilledet og er lanceret af datingsiden scor.dk. Ganske harmløst, tænker de fleste nok, vi er vel et seksuelt frisindet land, som i sin tid var de første til at frigive pornoen. Problemet er blot, at omkring 20 procent af unge mænd til tider oplever rejsningsproblemer, og at der fortsat er en stor skam og tabuisering i forhold til seksuelle problemer. Mænd taler måske gerne om deres vellykkede seksuelle oplevelser – og pynter eventuelt lidt på dem – men har du nogensinde talt med en mand, der fortalte om en seksuelt problem, han havde?