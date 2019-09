Alment boligselskab: 16 beboere uden mere end grundskole får os på ghettolisten. Er det rimeligt?

Er det rimeligt, at vi som alment boligselskab skal betale ekstra penge for at bidrage med flere almene boliger på vores grunde i en tid med stor boligmangel?

Lundtoftegade på Nørrebro er på mange måder et klassisk alment boligbyggeri. Bygget i 1970 med knap 750 boliger i mange størrelser. Det er dejligt at bo i Lundtoftegade, for her er det hele. Man skal ikke lade sig narre af, at Lundtoftegade umiddelbart kan se lidt betonagtigt ud, for når man kommer tættere på, er der masser af grønne områder, børneinstitutioner, boldbaner – og masser af liv i gårdene.