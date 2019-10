Forældre til trillinger: Det må være en fejl, at man ikke får mere barsel, når man får trillinger

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

I april sidste år fik vi vores livs chok, da vi fik at vide, at vi skulle have trillinger. Det næste chok kom kort tid efter, da vi fandt ud af, at man ikke får nogen ekstra barsel eller anden hjælp i øvrigt, når man skal have tvillinger eller trillinger. Vi har ovenikøbet en søn i forvejen, som på det tidspunkt var 1½ år, og vi forstod med det samme, at vi havde en stor udfordring foran os, praktisk såvel som økonomisk.