Lykke Wange blev mor til tvillinger: Når man laver børn i dobbelt tempo, er det ikke i orden at blive spist af med en enkelt barselsperiode

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

At blive forældre er altid en stor mundfuld, og med to godbidder på gaflen skal man gabe ekstra højt, hvis man ikke vil have det galt i halsen.

Måske er det ikke dobbelt så hårdt at få tvillinger, men for mange er det nær ved. Det skyldes ikke alene det ellers ret udslagsgivende forhold, at man får to babyer på en gang, men også de omstændigheder, der ofte følger med en tvillingegraviditet.

Lykke Wange (f. 1990). Uddannet cand.mag. og arbejder som gymnasielærer. Hun er mor til tvillinger, som hun fødte i november 2017.

Før jeg selv stod i det, anede jeg ikke, hvor væsensforskelligt tvillingeforældres forløb er, lige fra første dobbelte hjerteblink på skærmen sender dig i gruppen ’risikograviditet’. En risikograviditet kræver ressourcer, forstås. Både for sundhedssystemet, der tilbyder hyppige tjek, og det vordende forældrepar, der skal forholde sig til de medfølgende, ubehagelige fakta.

55 procent af tvillinger bliver født for tidligt, tvillinger har lav fødselsvægt og øget risiko for misdannelser og fosterdød, risikoen for samtlige graviditetskomplikationer som for eksempel svangerskabsforgiftning og diabetes er stor.

At være en risikograviditet (tak fordi I holder så godt øje med os) medfører for de fleste et psykisk pres og for en stor del dertil et fysisk i form af sygdomme og skavanker.

Det er tungere at lægge krop til to børn, så moderens form i tredje trimester er ofte ringere end ved en almindelig graviditet, og så får 60 procent af os lige et kejsersnit oven i hatten.

Et ekstra barn er en ekstraordinær situation, der kræver ekstra hænder. En forbandet velsignelse og en velsignet forbandelse

Det er sjældent udramatisk, når to børn skal til verden samtidig. Mange tvillingeforældre får forlænget barsel foræret i form af en indlæggelse på hospitalet, den giver dog ikke mere tid til at falde på plads i hjemmet. For at bruge mit eget eksempel havde min præmature datter kun været sondefri en uge, da min mand tog på job, og jeg kæmpede med at etablere amning med to børn.

Samtidig går tilknytningen langsommere end med et barn. Der er to små mennesker, man skal lære at kende, og man bliver hele tiden afbrudt i nærheden med den ene af den anden.

Følelsen af utilstrækkelighed er uendelig – og det med god grund. Man mangler en voksen de fleste af dagens timer, og om aftenen, når der er fuld bemanding, er der heller ingen hvile.

Derfor er det ikke så mærkværdigt, at tilfælde af fødselsdepression er dobbelt så høj hos tvillingeforældre, og den ofte forekommer i alvorligere grad.

Når jeg fortæller folk, at en tvillingebarsel er hårdt arbejde, smiler mange og siger: »Nå, der er ikke så meget tid til at drikke caffelatte?«.

Hvis bare det var det. Det handler om, at man aldrig har tid til at være nærværende. Lige når du sidder med øjenkontakt og nyder den ene pludre, har den anden et behov. Man er i konstant alarmberedskab. Konstant multitaskende. Konstant bagud.