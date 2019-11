Jeg håber, at pressens nyfundne interesse for konsekvenserne af offentlig udbud vil komme os andre til gode i fremtiden.

Mit arbejde, hvor vi fejer gade og tømmer skraldespande, er altid i fare for at blive udliciteret. Derfor har jeg længe gået og håbet på, at danske medier skulle begynde at beskæftige sig med offentlige udbud og de drastiske konsekvenser, udbud får for kvalitet og arbejdsforhold.