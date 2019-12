Studerende svarer 'Ugens københavnerstemme': Fordomme om asiatiske kvinder skyldes ikke middelmådigt udrustede mænd

Carl-Mar Møller, som nok er mest kendt for at råbe ’PIK ER GUD’, må føle sig noget så beæret over, at der er en person ude i verden, der helt seriøst tror på, at hans ord var et skelsættende point of no return, hvad angår majoritetsdanskerens syn på sydøst-og østasiatiske kvinder i Danmark, skriver studerende i svar til forfatter Xinxin Ren Gudbjörnssons indlæg.