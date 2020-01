Sara Omar: I Danmark fastholdes og fanges kvinder i muslimske ægteskaber af mænd, der ser dem som slaver

Der findes mørke sider inden for islam, der rummer et forældet og frygteligt syn på kvinder.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Lyt til artiklen 08:52

Virkeligheden bag den kvindefjendske kultur, jeg beskriver i mine romaner, er begyndt at dukke op til overfladen i Vesten. Vi har lige læst om en halvanden måned gammel pige, der ifølge anklagemyndigheden blev dræbt af sine forældre, blot fordi faren var vred over, at hun ikke var født som en dreng – hun var det forkerte køn!

Den lille pige fik i alt 31 brud på ribbenene og et kraniebrud, der medførte sammenklapning af lungerne, iltmangel samt svære hjerneskader. Pigen blev født 4. marts 2019 og døde 25. april. Ifølge anklagemyndigheden var det forældrene, der i forening påførte pigen skaderne. »Han ville ikke have barnet, fordi han i forvejen har to andre piger«, har den tiltalte mor fortalt i Retten i Glostrup.

Det kan lyde som et ekstremt tilfælde. Det er det måske også i Danmark. Men internationalt er det ikke usædvanligt, at der inden for islam findes mørke sider med et forældet og frygteligt syn på kvinder.

Store dele af den meningsdannende presse og politikerne vælger desværre at overse dette år efter år. Man skraber lidt i det i ny og næ, men har måske hverken modet eller viljen til for alvor at tage fat om problemets rod.

Har man læst min roman ’Dødevaskeren’, ved man, at den sengeliggende kvinde Frmesk flygter fra sygehuset af frygt for at miste sit liv. Hun vælger at efterlade et brev til den ligeledes undertrykte medicinstuderende Darya, hvori hun blandt andet skriver:

»Når du fødes med mærkaterne skyld, skam og ære præget ind i huden, fordi du kun er en pige. Når dit vilkår som menneske er, at du aldrig vil være god nok, fordi du ikke er født som dreng – så har du kun tre veje, du kan vælge gennem livet: Du kan forsøge at holde ud, dræbe din stemme og gennemleve volden og undertrykkelsen som en tavs eksistens bag dit slør. Du kan dø for egen hånd eller en mands. Eller du kan forsøge at bryde fri, selv om det koster dig alt; måske endda livet«.

Blå bog Sara Omar Kurdiskdansk forfatter. Født 1986 i irakisk Kurdistan. Har boet i Danmark siden 2001. Debutromanen ’Dødevaskeren’ (2017) er solgt i knap 100.000 eksemplarer på dansk. Opfølgeren ’Skyggedanseren’ udkom i 2019.

I den helt nye rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd fortæller 37 fraskilte kvinder med etnisk muslimsk minoritetsbaggrund om deres erfaringer med skilsmisse. Kvinderne i rapporten fortæller, hvordan de oplever, at deres mænd fastholder dem i ægteskabet, selv om de efter dansk lovgivning er skilt. Ud over kvinderne har 48 fagfolk og islamiske autoriteter bidraget til rapporten.

Det kommer på ingen måde bag på mig, at kvinder kan blive fastholdt og fanget i deres muslimske ægteskab, selv om de efter dansk lovgivning har fået en skilsmisse. Jeg kender mange af dem og har hjulpet mange.

Det er lige præcis denne kulturelle og religiøse kvindeundertrykkelse, jeg længe har talt højt om og beskriver indgående i mine romaner. Jeg skriver fiktion og bruger fiktionens fortællende greb, men tag ikke fejl: Jeg beskriver en helt reel virkelighed, som jeg kender til bunds, og jeg er glad for, at der nu også kommer fokus på det fra andre sider, så vi kan få forbedret de udsatte kvinder og børns vilkår.

Jeg opfordrer derfor samtlige politikere, forskere, journalister, institutioner, organisationer og andre aktører til at turde at gå sammen og spærre øjnene op for de uhyrligheder, der finder sted selv her i Danmark. I skal sætte jer ind i den verden, som rapporten og min litteratur skildrer; for den verden er en del af vores fælles eksistens, og det kan vi ikke længere tillade os at ignorere.

Min vision og de udsatte kvinder og børns krav er, at I nu vil smide fløjlshandskerne, fjerne skyklapperne og gøre jer umage for at få et indblik, en forståelse og en indsigt, der nok kan være sprængfarlig, men medvirkende til, at I træffer de livsnødvendige beslutninger, der kan forbedre kvinder og børns vilkår, og dermed muliggøre deres frihed. Men så længe, der bliver handlet på baggrund af uvidenhed, misforstået kulturel forståelse og hensyn samt manglende indsigt, vil disse problemer eskalere og menneskesynet blot mørknes endnu mere: Brug brillerne, jeg giver jer. Brug ordene, rapporten deler med jer. Brug beviset, som retssagen giver jer.

Det kommer på ingen måde bag på mig, at kvinder kan blive fastholdt og fanget i deres muslimske ægteskab, selv om de efter dansk lovgivning har fået en skilsmisse

Der bliver sagt og skrevet, at undersøgelsen har chokeret flere ministre, og de kalder rapporten for rystende læsning. Det er en bekymrende melding, for dette problem er ikke noget, der pludselig er opstået. Undertrykkelsen har været her længe, og den er omfattende. Rapporten burde ikke være rystende. Enhver med journalistisk og politik som sin levevej burde virkelig være klar over dette.