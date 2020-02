Skuffet faglig sekretær: Hvis jeg var industriarbejder, ville jeg stemme nej!

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Parterne bag overenskomstforliget på industriens område sparede ikke på selvrosen, da de for nylig indgik et forlig for 230.000 industriarbejdere. DI’s direktør, Lars Sandahl Sørensen, understregede, at der bestemt ikke var tale om nogen »kriseoverenskomst«. Man måtte forstå, at arbejdsgiverne havde været gavmilde. Claus Jensen, formand for CO-industri, var »helt tryg ved, at vi rammer den lige i bulls eye med denne aftale«.

Jeg har svært ved at dele jublen. Ikke mindst fordi aftalen kan ende med at lægge rammen for overenskomstaftalerne på resten af det private arbejdsmarked.

Det er tre grunde til min utilfredshed. For det første er gavmildheden til at overse. Langt de fleste af de påståede forbedringer er helt eller delvist betalt af arbejdstagerne selv. For det andet går forbedringerne til de lønmodtagere, der allerede er bedst lønnet. For det tredje tager parterne ingen afgørende skridt til at bekæmpe de stigende problemer med social dumping.

Også i år lader arbejdstagernes forhandlere sig spise af med håndøre og hensigtserklæringer

Lad os se nærmere på problemerne.

Et af de tiltag, der er blevet præsenteret som en forbedring, er, at industriforliget giver mulighed for, at medarbejdere, som bliver afskediget, kan efteruddanne sig under deres opsigelsesvarsel. Tiltaget er nobelt, men der skal lige tilføjes, at denne efteruddannelse skal betales af overenskomstens allerede eksisterende fonde. Dvs. at efteruddannelsesforbedringen ikke umiddelbart koster ekstra for arbejdsgiverne. Herudover slipper arbejdsgiverne for at betale medarbejderen løn i dele af deres opsigelsesperiode, for den udgift betales af fondsmidlerne. Dejligt for arbejdsgiverne, der her kan høste ros for deres omsorg for medarbejderne uden at skulle have pungen op af lommen.

Aftalen giver også medarbejdere med et langt sygdomsforløb ret til overenskomstmæssig sygeløn i fem uge mere end tidligere. Det er en klar forbedring. Det kræver dog fortsat, at man har seks måneders anciennitet i en virksomhed, før man kan få glæde af den ordning. For de mange, der konstant må hoppe fra job til job, er der ikke meget sikkerhed i den del af aftalen.

Det helt store slagnummer i aftalen er, at forældreorloven øges med 3 uger. Det er dog kun faderen, som får glæde af de ekstra uger. Det klinger hult, når man samtidig prædiker om ligestilling i forliget, for her gøres der jo netop forskel på kønnene. Det virker, som om det er bestillingsarbejde fra Christiansborg, som er dikteret fra EU.

Blå bog Jonas Andersen Født 1983 ​ Uddannet murersvend i 2003. Faglig sekretær i Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening.

Endelig bryster parterne bag forliget sig af den såkaldte fritvalgskonto, som stiger med 3 procent i perioden. Stigningen kan medarbejderne efter eget valg bruge til mange forskellige formål – seniordage, omsorgsdage eller bare regulær løn. Overenskomstparterne finder det dog naturligt, at stigningen på fritvalgskontoen betragtes som en økonomisk stigning for medarbejderne, når der skal forhandles løn og goder lokalt ude på arbejdspladserne.

Da industrioverenskomsten er en minimallønsoverenskomst, bliver de faktiske lønninger normalt fastsat gennem lokalforhandling mellem virksomheden og medarbejdernes tillidsrepræsentant, så lokalt kan man ende med at blive modregnet i stigningen på fritvalgskontoen. Det virker, som om parterne er blevet enige om, at hunden må spise sin egen hale. En katastrofe, da stort set hele det økonomiske provenu i aftalen kommer fra stigningen på fritvalgskontoen.

Hvis der viser sig at være en reel økonomisk fremgang i fritvalgskontoen for medarbejderne, svigter ordningen under alle omstændigheder de lavtlønnede. For når man øger med 3 procent, vil der naturligvis være en mindre reel fremgang for lavtlønnede end for højtlønnede, da procenter af en lav indtjening i kroner og ører naturligvis er lavere end procenter af en høj indtjening.

Aftalen åbner også op for, at virksomheder, som tiltræder industriens overenskomst, skal have en overgangsordning, hvor de får rabat på fritvalgskontoen. Det er en hjerneblødning af dimensioner. Det er et brud med de kollektive områdeoverenskomster, som i værste tilfælde kan starte en differentiering i udgifterne ved at tiltræde en overenskomst. Det må betragtes som konkurrenceforvridende, hvilket bestemt ikke gavner de allerede etablerede virksomheder.