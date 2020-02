Meteorolog: Det er klimaforandringerne, vi ser effekten af nu, hvor marker og kældre står under vand

Det er svært at sige entydigt, at vores våde vinter skyldes klimaforandringer. Men det gør den med al sandsynlighed

I de seneste måneder har regnen væltet ned over Danmark med det resultat, at marker står under vand, åerne løber over deres bredder, og byerne kæmper med at holde vandet væk fra husene. I tilgift har vi så på det seneste også måttet kæmpe med blæst, der giver nye udfordringer, idet vandet presses ind mod vestkysten og ind i Limfjorden.