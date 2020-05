Fysiker: Hvis vi fortsætter med at udlede som nu, vil min søns generation højst sandsynligt blive den sidste generation på Jorden

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Da jeg for tre måneder siden blev mor til en smuk lille dreng, græd jeg to gange. Første gang græd jeg af lykke over det lille mirakel, som jeg havde bragt til verden. Anden gang græd jeg af frygt for de uhyggelige fremtidsudsigter, som alverdens klimaforskere varsler om. Prognoserne er rent ud sagt dystre. Hvis de nuværende CO 2 -udledninger fortsætter, vil den gennemsnitlige årstemperatur i Danmark i slutningen af århundredet være 3-4 grader højere end i perioden 1981-2010. Det lyder måske ikke af meget – det er mindre end temperaturændringen fra nat til dag – men med en sådan temperaturændring vil Danmark se markant anderledes ud, og store dele af kloden vil højst sandsynligt være ubeboelige.​