Cand.mag.: Tre fundamentale fejl i kritikken af Ole Wæver  

Det undrer mig, at tre skribenter i et debatindlæg så ukritisk forsvarer anklageskriftet mod Ole Wæver.

I Danmark har der i den offentlige debat været noget nær konsensus om, at racismeanklagerne mod Ole Wævers teori om sikkerhedsliggørelse var urimelige. Fra Politiken over Information til Berlingske og Weekendavisen har der været opbakning til Wæver. Derfor er det for så vidt forfriskende, at to forskere og en kandidatstuderende fra Afrikastudier indtager et andet standpunkt (Pol. 17.6.).