Giv forældre mulighed for at blive hjemme med syge børn

Coronavirussen er stadig iblandt os, og den påvirker i høj grad børnefamilierne, når de skal have enderne til at mødes, hvis børnene sendes hjem med mistanke om sygdommen. Det er en debat, der er til stede i mange medier, men der sker ikke meget politisk handling ift. at hjælpe forældrene i den svære situation, de står i, da deres muligheder for at dække alle disse dage ind på ingen måde rækker.

De fleste har et barns 1.-2. sygedag, og de er hurtigt brugt på de 48 timer, et barn skal holdes hjemme uden symptomer. I Alternativet har man i årevis haft fokus på netop børnefamiliers udfordringer med at kunne passe egne børn, når de rammes af sygdom. Vi har set mod Sverige og den model, de har derovre, og som vi opfordrer til at lade os inspirere af. Så vi kan sikre nogle tilsvarende rammer for familierne her i Danmark, og vores hverdag kan fungere uden den stress, som ganske almindelig sygdom medfører under de nuværende vilkår.

I Sverige betales til en fælles kasse, hvorfra der udbetales et beløb svarende til 80 procent af sygedagpenge. Den nuværende situation med coronaen og en bevidsthed om, at en sådan epidemi ikke er den sidste, kalder på en nytænkning af både forældrenes og børnenes muligheder under sygdom. Der er et utal af positive afledte effekter ved at sikre, at børn får mulighed for at blive helt raske, før de kommer retur til vuggestue, børnehave og skole. Det vil eksempelvis få en markant indvirkning på smittespredning og dermed også antallet af syge, blandt både børn og voksne.