David Trads: Trump elsker det autoritære Polen, som Europa frygter. Det efterlader os med et ubehageligt spørgsmål

Radek Sikorski, tidligere polsk udenrigsminister og nu europa-parlamentariker, lænede sig frem, løftede sin pegefinger og lagde vægt på hver eneste stavelse, da han understregede sin vigtigste pointe under sin tale på Danske Mediers årsmøde for nylig:

»I skal bare vide, at det virker: Når først magthaveren erobrer kontrollen over samfundets bærende institutioner – domstolene, medierne, politiet, universiteterne – er det allerede ved at være for sent. Det, der først ligner en underminering af autoritet, et evigt råberi om ’fake news’, ender, inden man ved af det, med et demokrati, som er ved at falde sammen, mens et autokrati er ved at lykkes. Jeg ved, hvad jeg taler om – jeg har prøvet det selv!«.

Det har Sikorski i den grad – for den liberale politiker, der som ung student i 1980’erne engagerede sig så meget i demonstrationerne mod kommunismen, at han endte med at måtte flygte fra Polen, har oplevet det meste: først kampen mod undertrykkelsen, dernæst beruselsen over friheden, så den seje kamp for at implementere demokratiet, og endelig autoritært tilbageslag, som har gjort Polen, EU’s femtestørste land, til en trussel mod kontinentet.