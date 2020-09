Ligestillingskonsulent: Vi skal stoppe med at forbinde ordet ’offer’ med ’en offermentalitet’

Når Pia Kjærsgaard 3. september på nationalt tv i Debatten på DR 2 håner Sofie Linde for at have en »offermentalitet«, og »se sig selv som et offer«, så har det alvorlige konsekvenser for alle personer, der er udsatte for voldsforbrydelser. Herunder afpresning, stalking, seksuel vold, psykisk vold, fysisk vold, økonomisk vold, verbale trusler og anden personfarlig kriminalitet.

I mit arbejde med vold er et af de sværeste dilemmaer, hvordan jeg taler til målgruppen. Hvad kalder jeg ’dem’? Hvilke ord kan de spejle sig i, og på en eller anden måde forene sig med i deres identitet? Ingen har lyst til at tale om sig selv som ’et offer’. De har heller ikke så ofte lyst til at kalde sig selv ’voldsudsat’ eller nødvendigvis ’en overlever’. Helst vil mennesker gerne se sig selv som komplekse individer. Altså, sig selv. Der findes ikke behagelige, pæne ord for noget, der i sig selv på ingen måde er rart eller pænt.

Desværre er det at have oplevet vold, noget der kan sætte dybe spor. Også til tider selv om voldsepisoden måske ses som i den mere milde ende – også af personen selv. Alligevel kan der komme psykiske konsekvenser, der kan have overlap med vold, som er længerevarende og komplekst. Derfor giver det ikke mening at tale om vold som en skala for noget ’mere eller mindre slemt’. Det hele er som oftest ret slemt.