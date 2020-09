Studerende: Mette Frederiksen viser endnu engang, at jøder er klassens dukse, mens muslimer er de uønskede

Vi skal ikke indføre et omskæringsforbud, fordi vi skal sikre jødernes tilværelse i Danmark. Dette er statsministerens argument for ikke at indføre et omskæringsforbud.

Danske muslimers tilværelse indgår altså ikke som et argument imod et forbud. Kulminationen på en længerevarende omskæringsdebat er foreløbig afsluttet ved, at de to store partier Venstre og Socialdemokratiet har afvist at indføre et omskæringsforbud.

Men statsminister Mette Frederiksens begrundelse er bekymrende for alle os, som ønsker, at alle danskeres tilværelse skal vægtes lige højt. Uanset om de er jøder, muslimer eller noget tredje. For vi er vidne til et klokkeklart eksempel på, at landets statsminister udelukkende vægter én gruppes hensyn frem for at fokusere på alle grupper, som benytter sig af drengeomskæring.