Studerende og tidl. kvoteflytning: Kære børnenes statsminister, børnene fra Moria kalder. Hvis ikke Danmark – hvem så?

Danmarks indsats i forhold til Moria-lejren er i mine øjne et svigt, der ikke bør gå ubemærket hen.

Hele den desperate situation har vækket mindelser om min egen historie som kvoteflygtning, og jeg er den dag i dag taknemmelig for som en af de få at have fået lov til at bosætte mig i Danmark efter min families flugt fra den kurdiske del af Iran. Jeg er taknemmelig for, at Danmark valgte os. For hvis Danmark ikke havde valgt os, så ved jeg ikke, hvor vi var endt, eller om vi overhovedet havde levet i dag. Hver dag forsøger jeg at give tilbage for at vise min taknemmelighed.

Selv om Danmark selvfølgelig ikke kan løfte hele den humanitære katastrofe alene, så ville det at modtage selv få flygtninge gøre en stor forskel, ligesom det gjorde for mig og min familie.