Overborgmester Frank Jensen: Bare rolig, jeg kæmper for grøn byudvikling i København

På Københavns Rådhus har vi indgået en historisk budgetaftale, med en halv milliard til minimumsnormeringer i daginstitutionerne og 350 millioner til socialområdet. Men også historisk, fordi der blev skabt enighed om at etablere øen Lynetteholm i samarbejde med staten.

Det er en stor nyhed for København. Vi skal anlægge en helt ny bydel på størrelse med Hillerød. Men Lynetteholm må ikke blive et eliteprojekt og må heller ikke blive den betonby, som murer og cand.scient.pol. Kim Benzon forleden frygtede i et indlæg her i Politiken.

Jeg deler Benzons ønske om at bevare et grønt København, hvor sjælen ikke bygges væk. Benzon er bange for, at der skal kapitaliseres så meget på grundsalg fra den nye ø, at vi går glip af den grønne, mangfoldige og levende bydel, som vi begge ønsker.