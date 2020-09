Opråb fra bekymrede læger: Jødisk lov skal ikke diktere reglerne for drengeomskæring i Danmark

Hvis politikerne på Christiansborg beslutter, at raske drenge fortsat skal kunne omskæres, inden de bliver myndige, hvilket vi som læger på det kraftigste fraråder, så må minimumskravet være at sikre drengene kompetent kirurgi og smertefrihed under operationen. Det kan kun opnås ved at lade uddannede kirurger foretage indgrebet og udskyde det til efter 2-års alderen, hvor det kan foregå i fuld bedøvelse, sådan som landets kirurger og anæstesiologer har anbefalet.

Det Jødiske Samfund er imidlertid ikke til at hugge eller stikke i, når det handler om at sikre lægeligt forsvarlig kirurgi og smertelindring. Det viser netop offentliggjorte referater fra møder mellem Det Jødiske Samfund og Styrelsen for Patientsikkerhed om drengeomskæringsproblemet.

Ved jødiske drengeomskæringer i Danmark udføres operationen af en religiøs omskærer, som ikke er læge, og der benyttes kun Emla (populært kaldet tryllecreme), der yder utilstrækkelig, overfladisk smertelindring. Emla er den mindst effektive form for lokalbedøvelse; smertelindringen er væsentligt ringere end ved lokalbedøvelse med injektion af bedøvelsesmiddel ved penisroden og markant ringere end den, der opnås ved fuld bedøvelse. Desuden er Emla slet ikke godkendt af Lægemiddelstyrelsen til anvendelse på kønsorganerne på børn under 12 år.