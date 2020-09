Kvindelig cyklist: Nu er selv midaldrende kvinder på elcykler blevet farlige og aggressive

»Fede kælling«.

Ordene flyver imod mig på den smalle cykelsti i den tætte morgentrafik i København. De følges af en fuckfinger. Begge dele fra en kvinde, som sætter kryds i samme aldersgruppe, som jeg, når der skal udfyldes offentlige dokumenter. 45-50 år.

Konfrontationen sker i et af de lidt ubehagelige lyskryds, der er mange af i København. Hun, der viser sig at være på elcykel, bliver sur over, at jeg overhaler hende, så hun prøver at presse mig ud på kørebanen. Jeg insisterer på, at jeg skal være på cykelstien, og det ender med, at hun kører ind i mit bagdæk.