David Trads: Lige nu har Trump chancen for at få afgørende indflydelse på USA’s langsigtede udvikling

Hånden på hjertet, kære læser, kan du nævne navnet på bare én eneste dansk højesteretsdommer? Bare en enkelt? Det kan du sikkert ikke … men … du har givet bemærket, at Ruth Bader Ginsburg, amerikansk højesteretsdommer, forleden døde, 87 år gammel.

Hvorfor kender nærmest ingen danskere navnene på vores højesteretsdommere, mens mange kan opremse adskillige af de amerikanske? Svaret er enkelt: Vores dommere er udpeget på baggrund af juridiske kompetencer, og vi er alle trygge ved, at deres domme er baseret på lovens tekst, ikke på deres holdninger. Lige omvendt i USA, hvor alle dommerne mere er udpeget på baggrund af politiske tilkendegivelser end på juridiske styrker.

Det var derfor, at Ginsburg tilbage i 1993 blev udpeget af Bill Clinton. Hun var allerede dengang et feministisk ikon; en status, der kun tog til, i takt med at hun talte varmt for homoseksuelles ret til at blive gift, og for hendes sikre opbakning til adgangen til fri abort. Amerikanske højesteretsdommere udpeges på livstid, og da de med deres domme også er politiske aktivister, er det afgørende for politik på den lange bane, hvem der er i højesteret.