Pårørende: Jeg vil tro, at de fleste, der uden varsel bliver ringet op med samme spørgsmål, bliver så chokerede, at de går med til det, lægen anbefaler

Mindst fire gange den forløbne måned er jeg blevet ringet op af læger, i forbindelse med at min mor på 81 år har været indlagt. Lægerne vil have mit samtykke til ikke at give min mor livsforlængende behandling, hvis hun får hjertestop.

Jeg er klar over, at når man er 81 år, så er man i sit livs sensommer. Men det gør mig utryg, at lægerne synes forhippede på at få slukket for fru Brink senior, fordi hun er gammel og generelt skrantende.

Jeg har spurgt lægerne, hvorfor de hele tiden spørger mig, om jeg ikke er enig med dem i, at min mor ikke skal have livsforlængende behandling. De forklarer, at det skal de ifølge retningslinjerne. Retningslinjerne har til formål at hindre, man genopliver til stærkt forringet livskvalitet.