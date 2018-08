Gallerist og filosof: Stilheden om sexkrænkelser i kunstverdenen er larmende

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

En lind strøm af afsløringer af rystende eksempler på magtmisbrug og sexuelle krænkelser i det amerikanske kunstmiljø satte sidste år kunstverdenen på den anden ende. I kølvandet på afsløringerne tog en gruppe kvinder initiativ til at formulere et krav til alle aktører i den internationale kunstverden. Man ønskede både at definere sexuelle krænkelser helt utvetydigt, og opfordre alle, ikke mindst personer med magt og indflydelse, til at skrive under og tage ansvar.

Man ønsker, at skabe en kultur, hvor det er muligt og uden risiko for ofrene at reagere, når krænkelser finder sted i deres galleri, redaktion, museum, fond, atelier eller kunstakademi. Præmissen er enkel: Alle med indflydelse og magt er moralsk forpligtet til at tage ansvar og forhindre, at sexuelle krænkelser kan finde sted.

WALLNER OG WEISS Nicolai Wallner er gallerist, og Kristoffer Weiss er forfatter og filosof

Bevægelsen anvendte et citat fra et kendt værk af Jenny Holzer, »Abuse of power comes as no surprise« (Det er muligt at læse det oprindelige brev som blev underskrevet og støttet af talrige her og bevægelsens definition på sexuelle krænkelser her).

I begyndelsen af sommeren kunne man i Politiken læse, at den danske kunstscene nu havde fået sin egen sexchikanesag at forholde sig til. En pludselig fratrædelse af en underviser fra Det Kongelige Danske Kunstakademi efter klager fra elever skabte røre i den danske kunstverden.

Anklager om alvorligt magtmisbrug og sexuelle krænkelser blev i artiklen omtalt, men nu er der igen stilhed. Ingen opfølgende artikler med interview af studerende og ansatte om deres oplevelser. Og ingen artikler om andre sager i kunst- og kulturmiljøet om mænd og kvinder, der misbruger deres magt.

Vi tror desværre, at den larmende stilhed skyldes angst for at sige fra overfor krænkerne i et kunstmiljø, der er meget anderledes opbygget end et traditionelt arbejdsmarked. Som kunstner er du, udover dit talent, fuldstændig afhængig af et netværk, som kan være afgørende for dine muligheder for at arbejde med kunst.

Det er relativt få aktører, som har de afgørende stemmer på den danske kunstscene. Det begrænser sig til nogle få galleriejere, kunstkritikere, kuratorer, kunstsamlere, professorer, museums- og kunsthalsdirektører, fondebestyrelser og kunstnere. De er afgørende for, at du som kunstner kan deltage på udstillinger, sælge din kunst og modtage arbejdslegater. En magtfuld person i dette system, kan således have stor indflydelse på dit liv som kunstner.

Misbruges den magt, som i ovennævnte sag, kan det være forbundet med stor angst og kontroltab over eget liv, hvis man som kunstner skal sige fra overfor sexuelle krænkelser. Man er som kunstner og studerende særdeles sårbar, når man befinder sig i kunstens øko-system.

Ledelsen på Det Kongelige Danske Kunstakademi skal sikre, at studerende kan uddanne sig i et trygt, sikkert og lærerigt miljø

Denne sårbarhed er krænkeren naturligvis bevidst om. Og det skræmmende i det perspektiv er, at krænkeren kan udøve sine ugerninger i årevis uden indgriben. Den magtfulde person, der misbruger sin magt, er oven i købet ofte vellidt af andre og nyder stor prestige og respekt. Det kan forværre og forlænge magtmisbruget og krænkelserne, som kan virke ustoppelige for det offer, der udsættes for dem af en 'populær' krænker.

Der er brug for, at vi andre, som også har magt og indflydelse i den danske kunstverden, tager ansvar og forpligter os til at gribe ind så snart mennesker i vores organitationer, institutioner, virksomheder og andre steder oplever krænkelser.

Ledelsen på Det Kongelige Danske Kunstakademi skal sikre, at studerende kan uddanne sig i et trygt, sikkert og lærerigt miljø, og vi andre skal være med til at sikre, at man som kunstner og aktør i kunstverdenen kan færdes i et miljø præget af respekt uden at skulle opleve sexchikane eller krænkelser af nogen art overhovedet.