En god dag for forbrugerne – og en dårlig dag for Amazon

En god dag for...

Forbrugerne har haft en fest, black friday blev afløst af cyber monday, som blev til cyber week, så der var tid til at få købt de svinebillige ting, vi ikke fik med hjem fra kampzonen fredag. Men alle, der har været til fest, ved, at der kommer en regning, og her tænker jeg ikke kroner og øre, for det hele var jo nærmest gratis.

Nej, nu handler det om pakkerne. Dem har vi ikke lige fået hentet, lyder det fra ansatte i supermarkeder og døgnkiosker, som har råbt til medierne hen over servicemedarbejder-høje bunker af stavblendere og sneakers. Men ro på, markedet skal nok hjælpe os.

Hvorfor ikke få sendt de eftertragtede varer lige ud til Pelican Storage og andre lagerforvaltere? Så kan vi betale os fra en tur ud i regnen, når nu vi ikke gider hente de ting, vi bare måtte have.

En dårlig dag for...

Amazon er fyldt med smarte mennesker, men måske gik de for langt, da de besluttede at kapre vores ønskesedler. I USA opretter vordende forældre en ønskeseddel på en forretnings hjemmeside. Men hvorfor ikke smide et par ekstra ønsker ind på sedlen, tænkte de hos Amazon?

Så kunne man jo sælge en plads mellem barnevognen og blespanden, som mor og far faktisk ville have, så der også stod noget babyshampoo fra et firma, der betalte Amazon for at komme på listen. Der stod så ’sponsored’ med småt, men det har ikke mildnet vreden, og nu er Amazon på retræte.

Det er slut med at opfinde ønsker, siger en talsmand, men tilføjer lettere truende: »Vi eksperimenterer hele tiden for at finde på nye ting, der kan forbedre vores kunders indkøbsoplevelse«.