En god dag for løsladt britisk forsker - og en dårlig dag for hvaler

En god dag for ...

Matthew Hedges. Det må have været som at vågne op af et mareridt, da den 31-årige britiske forsker Matthew Hedges i går blev benådet i Forende Arabiske Emirater. Forskeren blev arresteret for knap et halvt år siden og torsdag idømt livsvarigt fængsel for spionage efter en ultrakort retssag. Sagen vakte stor opmærksomhed i Storbritannien, og benådningen kom efter hårdt pres fra både de britiske myndigheder og hans kone. Emiraterne fastholder, at Hedges er spion, men har ikke fremlagt nogen beviser ud over video af en såkaldt tilståelse. Nogle måneder i et mellemøstligt fængsel vil dog nok få de fleste til at tilstå stort set alt. Hedges var i landet for at forske i dets sikkerhedsstrategi. Han har nok fået mere nyt materiale med hjem, end han lige regnede med.

En dårlig dag for ...

Hvaler. Mere end 140 af de store havpattedyr er blevet fundet døde på en fjern strand i New Zealand. De strandede hvaler blev opdaget i weekenden, men over halvdelen stod ikke til at redde, da myndighederne ankom. Hvaler strander forholdsvis tit i New Zealand, faktisk er der siden 1840 blevet registeret mere end 5.000 strandinger. Den største nogensinde var sidste år, hvor mere end 400 hvaler strandede i Golden Bay. Præcis hvorfor hvaler strander, vides ikke. Til The Guardian siger de newzealandske myndigheder, at det kan skyldes sygdom, hastigt faldende tidevand, ekstremt vejr eller navigationsfejl. Den lokale maoristamme arbejder sammen med myndighederne på en plan om at velsigne hvalerne og begrave dem. Det sidste bliver nok en ganske stor opgave.