En god dag for Mars – og en dårlig dag for julemærker

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

En god dag for...

Mars. Det kan nok godt blive ensomt for den røde planet, hvor der – indtil videre – ikke er ret meget liv.

Men efter nogle milliarder år alene tegner fremtiden for Mars mere social. I denne uge landede Nasa’s seneste rumsonde på Mars, og står det til både Nasa og Elon Musk, vil Homo sapiens snart følge efter. Nasa håber at sende en bemandet mission til Mars om ca. 20 år.

Det vil blot være et midlertidigt besøg, men manden bag Tesla og Space-X har større planer. Musk har længe talt om at rejse til Mars, men i et interview med nyhedsmediet Axios satte han for første gang procenter på.

Musk anslog, at der var 70 procents chance for, at han ville ikke bare rejse, men ligefrem flytte til Mars. Så freden er nok snart forbi deroppe.

En dårlig dag for...

Julemærker. Det er barske tider for de klassiske julemærker. Ikke bare har digitaliseringen og PostNords kollaps betydet, at færre og færre sender julekort. Nu kalder det nye venstreorienterede medie Konfront minsandten også til boykot af mærker. De er nemlig udtryk for en skadelig tykofobi, en modstand mod tykke mennesker.

Det havde mormor nok ikke lige tænkt på, da hun satte mærkerne på brevet sidste år, men sådan er det ifølge Konfront. Julemærkerne støtter jo julemærkehjemmene, hvor tykke børn kan komme ud og tabe sig.

Men det er tykofobi af den værste skuffe, mener Konfront, for hvorfor skulle det egentligt være bedre at være slank end tyk. Det kan du jo tygge lidt på her i decembers madorgie.