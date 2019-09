Latinamerika-korrespondent: Colombias fredsproces lever, men den går på krykker

FOR ABONNENTER

Colombias vej til fred er op ad bakke. Nogle gange ser det endda ud til at være to skridt frem og tre tilbage for en aftale, der bragte 50 års borgerkrig mellem regeringen og den nu opløste guerilla Farc til ophør. Her tre år efter fredsaftalens underskrift har der konstant været forhindringer, tilbageslag og alvorlige problemer med at tæmme den politiske vold, der er så indgroet i Colombias nyere historie.