En god dag for lystne franskmænd og en dårlig dag for kaffetørstige piloter

En god dag for ...

Lystne franskmænd. En fransk forretningsrejsende, der mistede livet midt i en hyrdetime, har efter sin død fået rettens ord for, at han var offer for en arbejdsulykke, og at hans familie derfor har ret til erstatning. Manden arbejdede for jernbaneleverandøren TSO, der havde sendt ham til Loiret i det nordvestlige Frankrig, hvor han mødte en ’vildfremmed’, som han dyrkede sex med, indtil han fik hjertestop. Arbejdsgiveren påpegede i retten, at sex ikke var en del af hans jobbeskrivelse, og at han ikke kunne have ret til erstatning, da han døde på et andet hotelværelse end det, firmaet havde lejet til ham. Men Appelretten i Paris har nu fastslået, at der var tale om en arbejdsulykke, idet ansatte har ret til beskyttelse i hele den periode, man er udsendt, også selv om man undervejs foretager sig dagligdags ting som at dyrke sex, skriver thelocal.fr.

En dårlig dag for ...

Kaffetørstige piloter. Man kender det fra sig selv: I et øjebliks uopmærksomhed kommer man til at spilde kaffe i tastaturet, og uanset hvor meget man bander og svovler, ender det med teknisk uheld og timers spildt arbejde. Piloter drikker også kaffe på jobbet, og hvis de laver samme nummer, kan følgerne blive mere alvorlige. Ifølge en ny rapport fra britiske AAIB, der efterforsker flyulykker, måtte et passagerfly med 337 personer om bord 6. februar nødlande i Shannon i Irland, fordi luftkaptajnens krus var væltet ud over kontrolpanelet. Elektronik begyndte at smelte og ryge, og piloterne måtte have iltmasker på. Derfor nødlandede de flyet, der var på vej fra Frankfurt til Cancún i Mexico. Ingen kom til skade, men ifølge BBC har flyselskabet nu indskærpet, at personalekaffe skal serveres i krus med låg.