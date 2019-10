En god dag for kødelskere og en dårlig dag for veganere

En god dag for ...

Kødelskere. Midt i strømmen af anvisninger på, hvordan vi skal leve sunde og klimavenlige liv, er der offentliggjort et studie, hvis konklusion skurrer i ørerne som et stykke råt skolekridt mod en tør tavle. I årevis har vi hørt, at vi skal spise mindre rødt og forarbejdet kød for at undgå hjertesygdomme, kræft og store udledninger af CO 2 . Men ifølge et internationalt forskerhold, der skriver i Annals of International Medicine, er der kun få, om nogen overhovedet, sundhedsmæssige fordele ved at spise mindre kød. Derfor er det i dag, at kødelskere skal skynde sig at sætte tænderne i en god bøf uden at skylle den ned med samvittighedskvaler. Snart vil undersøgelsen nemlig blive skudt ned af andre forskere, der er bevæbnet til tænderne med beviser for kødets sundhedsskadelige virkninger. Det tør vi godt love.

En dårlig dag for ...