En god dag for kunstneren Pilou Asbæk og en dårlig dag for forfulgte geishaer

Pilou Asbæk. Skuespilleren har haft stor succes med sine roller i spillefilm og i tv-serier som ’Borgen’ og ’Game of Thrones’. Nå ja, og så har han også sat sin kunstneriske kapital ind på at medvirke i tv-reklamer for et betting-firma. Der er dog stadig uopfyldte ambitioner. I et interview med DR fortæller han, at han drømmer om at lave en James Bond-film: »Men det er drengerøven i mig, ikke kunstneren, der taler. Kunstneren i mig vil hellere lave en art house-film på en lille ø med tre andre mennesker – jo mere barsk og brutalt, jo bedre«. Her kommer vi gerne med en idé til et plot: Pilou kunne jo spille en ludoman, der hele tiden lokkes tilbage i sit misbrug af skruppelløse tv-reklamer. På grund af gæld må han flygte til en lille ø, hvor han jagtes af tre psykopatiske rocker-inkassatorer. Den tager du bare, Pilou.