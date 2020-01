Lærke Malmbak: Svindlen med klimakreditter viser, at vi har gjort en stor, fed løgn til vejen frem

FOR ABONNENTER

Tiden dikterer grønne bundlinjer. Og hvad enten man er privatperson, virksomhed eller stat, kan man belejligt opnå CO 2 -neutralitet uden at gøre andet end at betale sig fra det gennem såkaldte klimakreditter. Skidesmart – og så alligevel ikke, for som Politiken den seneste uge har afsløret, foregår der massiv snyd med kreditter. ​