Er det danske demokrati i krise?

Flere og flere får hovedsagelig deres nyheder og viden om politik fra sociale medier som Facebook og Twitter.

Det kan selvfølgelig også være, at du er havnet i denne Kronik netop fra et socialt medie, men det ændrer ikke ved, at vilkårene for produktion og formidling af nyheder har undergået drastiske forandringer alene de seneste ti år. Og med det også den politiske debat, der i langt højere udstrækning finder sted i kommentarspor på nettet end ved det fysiske møde.

På den ene side er det fantastisk, at langt flere kan deltage i debatten, få direkte kontakt til folkevalgte og meningsdannere og organisere sig i politiske mærkesager med ligesindede på tværs af landet. Men bagsiden af mønten er, at mange især unge ikke tør deltage i den politiske samtale online af frygt for at blive hængt ud, hånet eller måske endda ligefrem truet på livet.

DUF’s demokratianalyse viser, at tonen i politiske debatter på Facebook og Twitter får 56,5 procent af de 16-26-årige til at holde deres meninger for sig selv, og 65 procent af danskerne mener, at medierne bør tage et større ansvar for at moderere politiske debatter online.

Det er vores klare overbevisning, at de professionelle medier spiller en central rolle – både som ansvarlig for den negative udvikling og som aktør i en løsning på udfordringerne. Her er der igen tale om hønen og ægget. Er det medieforbrugernes adfærdsmønstre, der fremelsker flere historier om konflikt, taktik og personlige skandaler i det politiske liv, eller er det medierne selv, der har skabt denne efterspørgsel i befolkningen ved at gøre politik til et spil, der konstant skal motivforskes af kommentatorer og italesættes som en tilskuersport?

Uanset hvad, er det en enorm trussel mod vores demokrati, hvis medierne mister befolkningens tillid. Helt grundlæggende fordi de professionelle medier står i frontlinjen i kampen mod fake news og udbredelsen af misinformation. På den anden side står de nye medier – eller måske nærmere platforme for indhold. 7 af 10 danskere mener ifølge en Epinion-undersøgelse foretaget for DUF, at de sociale medier bør leve op til medieansvarsloven.

Uanset hvilket socialt medie der er tale om, bør man ikke kunne frasige sig ansvaret for, hvad der deles af indhold på ens platform. Vi skal ikke underlægge de sociale medier medieansvarsloven og dermed også give dem de professionelle mediers rettigheder til kildebeskyttelse m.v., men er det ikke fair at stille krav til de sociale medier om at tage ansvar for demokratiet, når man tjener penge ved at operere på det danske marked?

Det er nemt at forfalde til at placere skylden for demokratiets udfordringer hos politikerne og medierne. Det ser vi år efter år i målingerne af forskellige faggruppers troværdighed, hvor netop politikere og journalister befinder sig i den tunge ende af skalaen. Men hvis man kunne vurdere det, hvor ville ’borgerne’ så ende i sådan en rangering? Er vi som borgere selv med til at styrke eller svække demokratiet i de valg og fravalg, vi træffer i dagligdagen?

I Danmark er civilsamfundet vokset ud af stærke frivillige fællesskaber og bygget på sunde demokratiske værdier som tillid og respekt mellem ligeværdige medborgere. Vi er stolte af fortællingerne om, at tre danskere ikke kan mødes uden at stifte en forening, og at det også er i foreningslivet, at bankdirektørens datter møder kassedamens søn.

Men vi ser tegn på, at det frivillige engagement er faldende inden for blandt andet de faglige, politiske og internationale organisationer. Tendensen går i retning af flere ansatte og større professionalisering i de civile organisationer. Stadig færre er aktive inden for den forening, hvor de er medlem.

Set i et demokratisk perspektiv er det problematisk, at de civile organisationer får færre aktive medlemmer og i stedet drives af lønnet professionel arbejdskraft, mens ’medlemmerne’ alene bidrager med donationer og kontingent, men ikke aktivt er involveret i organisationernes daglige virke og demokratiske processer.

Undersøgelser af danskernes frivillige engagement viser desuden en stigende ulighed i, hvem der er frivillige. Det frivillige engagement ligger højt for danskere med lang uddannelse, beskæftigede og ældre, mens frivilligheden blandt unge, børnefamilier og kortuddannede går tilbage.

En undersøgelse fra DUF i 2015 viste, at mere end en tredjedel af de 16-30-årige hverken er engageret i foreningsaktiviteter, deltager i selvorganiserede aktiviteter eller bruger tid på frivilligt arbejde i deres fritid.

Det er 400.000 unge danskere. Vi siger ikke, at alle partout skal styrte hen og melde sig ind i en håndboldklub eller melde sig som frivillig indsamler næste søndag, men vi er nødt til at kigge indad som medborgere i dette land. Hvis ingen melder sig til at træne børnenes fodboldhold, falder klubben sammen.

Hvis ikke vi selv tager ansvar for vores nabolag gennem beboerforeninger og lokaludvalg, mister vi indflydelse på vores dagligdag.

Hvis vi ikke melder os ind i et politisk parti og dermed bruger vores indflydelse på at opstille kandidater til lokale og nationale valg, så mister vi ligesom retten til at kritisere udbuddet af politikere.