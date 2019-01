Pas på, krænkelseskulturen ikke går over gevind

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Et af mine klareste minder fra det første år på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet var, da professor Palle Svensson ville skære ud i pap, hvad det ville sige at læse på et universitet: »kære studerende«, sagde han, »meninger, det er ligesom røvhuller, det er noget, alle har«.