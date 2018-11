Hvorfor er alle oplevede krænkelser legitime og kræver resten af samfundets underkastelse?

Men hvad gør disse grupper specielle? Der findes et væld af sårbare grupper i samfundet, for eksempel trafikofre, kontanthjælpsmodtagere, voldsofre, psykisk syge, enlige, kronikere, misbrugere, mobbeofre, svage ældre, mindre begavede, folk uden pensionsopsparing osv.

Forestil jer, hvad der ikke var tilladt, hvis man skulle tage hensyn til alle disse grupper?

Identitetspolitikken giver ingen svar. Man savner klart svar fra krænkelsesbrigaden om, hvad der rent faktisk er tilladt. Altid henvises der til sociologiske floskler om, at det afhænger af konteksten, situationen, kulturen osv.

Det er meget bekvemt. Så undgår man for eksempel at forholde sig til, at udklædninger og satiretegninger altid handler om at overdrive, at alle mennesker generaliserer for at reducere kompleksitet, og at alle enkeltcases kan tolkes som stereotyper.

For en måneds tid siden blev en karikaturtegning af Serena Williams for eksempel genstand for debat. Vi venter stadig på, at de krænkede fremviser en vellignende karikaturtegning af Serena Williams med neutrale læber, neutral næse, neutral hudfarve, neutral krop og neutralt hår.

Man kunne fortsætte listen.

Grundlæggende er spørgsmålet dog, hvorfor alle oplevede krænkelser er legitime og kræver resten af samfundets underkastelse?

Der er forskel på at have rettigheder og kræve privileger. Der er forskel på at bliver hørt og få meningsmonopol. Det sidste kaldes tyranni.