Psykolog spørger: Hvad er egentligt problemet med at sige neger?

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

I arbejdet som psykolog er en af nøglerne til at forstå andre mennesker at finde ud af, hvordan de selv forstår deres egne ord. Det betyder, at psykologen ofte bruger en del tid på at stille spørgsmål som: Kan du fortælle mere om, hvad der gør din far til en ’en syg stodder’? Når du siger, at du er utryg ved fremmede, hvad er ’en fremmed’ så for dig?

Det sker uden ordkløveri og uden antagelser om, at psykologens sprogopfattelse er mere korrekt end klientens. Ord er som gaveæsker; man bliver som oftest overrasket over indholdet, når man åbner dem og ser, hvad de indeholder.

Der har gennem længere tid været en del virak om, hvorvidt det er i orden at bruge ordet neger. Men hvad mener vi egentlig, når vi siger neger? Hvorfor bliver fløjene hurtigt trukket så skarpt op, når n-ordet kommer på banen? Og kan vi gøre noget ved det?

På den ene side i ’neger’-debatten finder vi en gruppe afrikanske efterkommere og store dele af den politiske venstrefløj, som bliver oprigtigt sårede og vrede, når de hører n-ordet. De påpeger, at det danske ord neger trækker linjer tilbage til kolonitidens slavehandlere og det faktum, at negere er blevet fremstillet som ufølsomme, dumme undermennesker i kunst og litteratur samt i mainstreamkulturen.

Hvis en neger virkelig er en undertrykt og umyndiggjort person uden følelser, rettigheder og forstand, er det ikke svært at forstå, hvorfor afrodanskere bliver vrede og forargede, når de omtales sådan – særligt hvis ordet bruges af kolonisternes hvide efterkommere.

Så hvad er egentlig problemet i at ændre vores måde at tale på, når den nu af helt forståelige årsager støder andre?

Det foreslås, at vi som erstatning for ’neger’ bruger ’sort’, der godt nok betyder det samme som ’neger’, men i nogle sammenhænge opfattes som mindre nedsættende. Et andet forslag er den mere tekniske og politisk korrekte betegnelse afrodansker.

På den ene side i ’neger’-debatten finder vi en gruppe afrikanske efterkommere og store dele af den politiske venstrefløj, som bliver oprigtigt sårede og vrede, når de hører n-ordet

Problemet er bare, at man heller ikke ved at bruge disse udtryk nødvendigvis undgår at støde andre. ’Sort’ har mange af de samme historiske problemer som ’neger’, mens der kan sættes spørgsmålstegn ved, hvorfor det nødvendigvis er relevant at understrege, at en dansker også er ’afro’.

På den modsatte side af ordkrigens skyttegrav finder vi en gruppe mere traditionsbundne personer, som mener, at de bruger ’neger’ som en neutral beskrivende betegnelse om den oprindelige befolkning fra det subsahariske Afrika. ’Neger’ betyder jo i sig selv bare sort, og de fleste kan vel blive enige om, at folk fra Afrika er mørke i huden. Det er altså langtfra kun personer på den yderste højrefløj, som bruger betegnelsen. Der er slet og ret mange danskere, som ikke er enige i, at deres brug af ordet neger bør opfattes som problematisk eller nedsættende. Man kan ligefrem høre deres oprigtige undren, når de siger: Vi mener jo ikke noget ondt med det.

’Neger’-fortalerne har på samme måde som ’neger’-modstanderne faktisk en ganske legitim historisk forståelse at læne sig op ad.

Man kan nemlig argumentere for, at det er en amerikanisering af danskernes selvforståelse og sprogbrug, som er årsagen til, at det i dag er forkert at bruge betegnelsen neger. Den amerikanske forståelse af et ord som ’negro’ har utvivlsomt haft stor betydning for, hvordan danskerne i dag opfatter ordet neger, og det er derfor vigtigt at bemærke, at ’negro’ på forskellige tidspunkter i amerikansk historie både er blevet opfattet som nedsættende, neutralt og frisættende.

I dansk sammenhæng blev ordet neger indtil 90’erne brugt neutralt beskrivende, og da det blev tabu, var det ikke udtryk for, at afrodanskere var særligt undertrykt netop i starten af 90’erne, men snarere resultatet af, at amerikansk politisk korrekthed fandt fodfæste i Danmark i årene efter den kolde krig.

’Neger’ betyder jo i sig selv bare sort, og de fleste kan vel blive enige om, at folk fra Afrika er mørke i huden

Da Søren Espersen i 2016 kaldte den daværende amerikanske præsident, Barak Obama, for ’neger’, og socialdemokraten Jeppe Kofod bagefter kom i uføre for at udtale, at Espersen havde kaldt Amerikas præsident ’nigger’, er det både, fordi vi har lånt vores nuværende forståelse af ordet fra USA, og fordi det kan være svært at overføre amerikansk sprogbrug direkte til en dansk sammenhæng.

Det er altså ikke fuldkommen entydigt, om det danske ord neger bedst kan sammenlignes med det nedsættende amerikanske ’nigger’, det blødere ’negro’, eller om disse udtryk overhovedet er særlig gode oversættelser. Afroamerikanere er nu engang heller ikke det samme som afrodanskere.

Ord former vores forståelse af virkeligheden, fordi vi bruger dem til at tænke og kategorisere verden. Det er derfor en vigtig pointe, at ’en dansk neger’ og en ’en afrodansker’ er to forskellige ting, fordi ordene beskriver to forskellige kulturhistoriske opfattelser af danskere med afrikanske rødder.

Hvis andengenerationsindvandrere kalder sig selv for ’perkere’, betyder det noget andet, end hvis hyggeracisten nedsættende bruger ordet om dem

Omvendt er det lige så vigtigt at forstå, at ’neger’ er et ord med en lang, kompleks historie, og at det ikke altid betyder det samme; det afhænger af, hvem der siger det, hvornår og hvorfor.

Der har aldrig har været nedsat et udvalg i Folketinget eller hos Dansk Sprognævn, som har bestemt, at det er forkert at sige ’neger’. Måden, vi forstår og bruger sproget på, ændrer sig hele tiden, og det er alle os, som bruger det, som skaber disse forandringer. Vi bestemmer til en vis grad selv, hvad ord betyder, når vi bruger dem.

Når feministerne fra GirlSquad iværksætter en kampagne, for at ’reclaime ordet ludder’, understreger de behovet for, at kvinder skal kunne optræde seksuelt udfordrende i det offentlige rum uden at blive udskammet, ved at definere en social sammenhæng, hvor ’ludder’ pludselig får en ny og positiv betydning.

Hvis andengenerationsindvandrere kalder sig selv for ’perkere’, betyder det noget andet, end hvis hyggeracisten nedsættende bruger ordet om dem. De ord, som er negative og nedsættende i én sammenhæng, kan være frisættende og identitetsskabende empowerment-udtryk i en anden.

Vores opfattelse af ord ændres dog ikke kun gennem ideologisk pres og kønspolitiske kampagner. Over tid kan generelle holdningsændringer i samfundet også føre til ændringer af vores forståelse af ord. Et godt eksempel er ’bøsse’, som tidligere udelukkende blev brugt negativt.

I dag ser størstedelen af befolkningen anderledes på homoseksualitet, hvilket har resulteret i, at ’bøsse’ nu ofte bruges i en neutral eller sågar i en positiv betydning.

Det betyder selvfølgelig ikke, at ordet ikke også kan bruges nedsættende, men det kommer helt an på sammenhængen. Det er altså ikke en naturlov, at vi bliver nød til at ændre sproget for skabe holdningsændringer. Nye forståelser af verden giver nye forståelser af de ord, som vi bruger til at beskrive den med.