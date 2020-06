Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her.

Danmark skal i front i kampen mod techgiganterne

Alt for længe har techgiganter udnyttet forældede skatteregler til at undgå at bidrage, hvor de tjener deres penge. Det er på tide at kræve, at de, der tjener kassen på krisen, også bidrager. Derfor må Danmark stille sig i spidsen for et forstærket EU-samarbejde om en techskat.