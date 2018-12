Det er bare en dårlig undskyldning, regering, fakta er, at Danmarks klimabistand er stagneret

Budskabet var både klart og fuldkommen rigtigt, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i 2009 roste de riges landes løfter om at øge klimabistanden markant. »Hvis udviklingslandene på den lange bane skal have succes med at bekæmpe klimaændringerne, skal vi bidrage med en væsentlig eskalering i form af nye, ekstra økonomiske ressourcer«, lød det dengang fra statsministeren.

Mere konkret lovede Danmark og 22 andre velstående lande at løfte deres samlede årlige klimabistand til 650 milliarder kr. i år 2020.

Den præcise byrdefordeling mellem landene blev ikke aftalt, men ifølge ngo’en Cares beregninger burde Danmarks bistand ligge på knap fire milliarder kr. om året, hvis vi ville leve op til løftet, som blev genbekræftet på klimatopmødet i Paris i 2015.

Men det kan man desværre roligt sige, at vi ikke gør.

Klimabistanden ligger på omkring 1.35 milliarder kr. om året – den faldt markant i 2015 og har derefter været næsten uændret. Nu kan man naturligvis, som udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) gjorde i torsdagens avis, påpege, at den præcise fordelingsnøgle af bistanden mellem landene ikke blev fastlagt i hverken 2009 eller 2015, og at Danmark derfor ikke svigter et konkret mål.

Men det er bare en dårlig undskyldning. De præcise tal kan diskuteres, men fakta er, at Danmarks klimabistand er stagneret i en tid, hvor den burde stige voldsomt. Hvor akut situationen er, blev understreget onsdag, hvor Global Carbon Project i en ny rapport anslog, at verdens samlede udledning af CO 2 vil slå alle rekorder i år. Udledningen forventes at stige med 2,7 procent i forhold til 2017. Ikke bare stiger den globale udledning af CO 2 dermed, stigningstakten er også selv stigende.

Som Politiken beskriver i disse uger, er kampen mod klimaforandringerne noget, der kræver ændringer af vores allesammens hverdag, vaner og forbrug.

Men samtidigt med det personlige ansvar er det vigtigt at huske, at EU samlet set kun står for omkring 10 procent af de globale udledninger af drivhusgasser. Skal Danmark og EU for alvor bidrage med at løse krisen, kræver det derfor ikke kun handling hjemme, men massiv støtte til forandringer og grøn omstilling i resten af verden. Det burde være indlysende – men er det åbenbart ikke for den nuværende regering.

mr