Nu må Macron vise, at han er bedre end De Gule Veste til at formulere en solidarisk vision for Frankrig

Selvfølgelig må Macron lytte til De Gule Veste, der i flere måneder har erobret overskrifterne og dagsordenen i Frankrig.

Men følge De Gule Veste – det skal og kan han ikke nødvendigvis. Dels fordi protestaktionen hverken er inspireret af den samme vrede eller motiveret af samme mål. Dels fordi det svingende og markant faldende antal demonstranter har et væsentlig mindre demokratisk mandat end han. De står heller ikke til ansvar over for andre end sig selv, mens han som bekendt står til ansvar over for vælgerne.

Efter at Macron har opgivet de varslede prisstigninger på benzin, der mere end noget andet udløste bølgen af protester, har han indkaldt til en landsomfattende samtale, som skal revitalisere Frankrigs demokratiske system. Det er en dristig idé, fordi det kan blive uendelig svært at forvandle folkelig vrede til holdbare løsninger under de foreløbig 3.500 borgermøder.Macron kan imidlertid ikke ignorere, at et flertal af franskmændene er enige med De Gule Veste i, at skattesystemet er socialt uretfærdigt, og han kan heller ikke se bort fra deres kritik af det politiske system.

Men jagten på en løsning vanskeliggøres af, at De Gule Veste afviser at være et parti, nægter at rekruttere en ledelse og mangler et program. Deres protester er nok fotogene, men aktivisternes antal er ret beset begrænset, og beredvilligheden til at indgå i et repræsentativt demokrati er behersket.

Ét står klart: Macron er nødt til at høre, forstå og reagere på en omsiggribende vrede over ulighed i Frankrig. Jævne skatteydere og Udkantsfrankrig vil ikke leve med følelsen af at blive ignoreret. Og regningen for den nødvendige klimaindsats må ikke vende den socialt tunge ende nedad.

I betragtning af at Macron blev valgt på et på mange måder vovet og nødvendigt program for reformer af det franske samfund og ikke mindst arbejdsmarkedet, er det bittert, at han i dag kan kritiseres for kejserlige nykker. Men at italienske højrepopulister sammen med den franske Front National lægger ham for had, illustrerer kun, hvilken populisme han er oppe imod.

Det er nu, Macron skal vise, at han bedre end De Gule Veste kan formulere en solidarisk vision for fransk samhørighed og for et nødvendigt europæisk fællesskab. Han er nødt til at løsne op for det fastlåste politiske system, som han selv tog afstand fra i sin valgkamp.

