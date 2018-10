E-avisen 22-10-2018 Normalt fyrer folk flere af deres penge af på forbrug under et opsving, men i dag bruger danskerne så lidt af lønnen på forbrug, at det aldrig er målt lavere. Når indkomsterne er vokset under tidligere opsving, er danskerne hver gang begyndt at bruge flere af deres penge på forbrug. Økonomer hæfter sig ved, at tidens ekstremt lave rente burde forstærke den effekt under det aktuelle opsving, men det er ikke sket. Udviklingen overrasker økonomerne: »Forbrugskvoten er historisk lav. At den bliver ved at falde så langt inde i et opsving, er meget, meget usædvanligt«, siger cheføkonom Las Olsen fra Danske Bank.