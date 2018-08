FOR ABONNENTER

Min familie har et lille hus i Småland. Med alt det, du drømmer om. Ro. Stilhed. Granskove med blåbærtæpper i bunden. Elge og dybe skovsøer. Det bliver ikke mere svenskerromantisk og underbart. Undtagen de ekstremt sjældne knotangreb – bittesmå bidende insekter – der med deres grå terror forstyrrer vores blå-gule helle. Og så det, at vi for 2 år siden pludselig tørlagde brønden.