Hovedet på blokken: Nu lover detailkæmperne at halvere deres madspild Et nyt partnerskab lover at halvere spild af mad frem mod 2030, og firmaer som Unilever, Carletti og Arla Foods vil for første gang vise os forbrugere, hvor meget de smider ud.

Selv om kampen mod spild af brugbare madvarer har været på alles læber i ti år, bliver der stadig hver dag smidt næsten 2.000 tons fødevarer ud i Danmark. Men nu går indsatsen mod madspild ind i en ny fase.

I partnerskabet Danmark mod Madspild forpligter flere af Danmarks største fødevareleverandører og butikker sig nemlig på at gøre det, som organisationer mod madspild har efterlyst i årevis: At måle deres madspild, lægge tallene frem og forpligte sig til at smide mindre ud.

Helt konkret vil firmaernes tal blive kontrolleret af en revisor, og forbrugerne vil på hjemmesiden danmarkmodmadspild.dk kunne følge med i, om den enkelte producent eller butik lever op til sit løfte om at halvere sit madspild frem mod 2030.

Det nye partnerskab er nytænkende og meget håndgribeligt, mener stifter af bevægelsen Stop Spild af Mad, Selina Juul.

»Vi har haft kampagner og bøger og oplysning om madspild, men nu skal vi videre. Når alle madproducenter går sammen og viser, hvor meget madspild de har, og hvor meget de vil reducere det, så tager de virkelig fat om ondets rod«, siger Selina Juul.

12.000 ton blev reddet

Det har Netto, Føtex og Bilka, som er samlet under Salling Group, erfaret. Siden 2014 har kæderne lagt deres madspild offentligt frem. Sidste år blev det til et samlet spild på 30.963 ton mad, 12.000 ton lavere end i 2014. Så målene virker, understreger adm. direktør i Salling Group, Per Bank.

»Det er nu engang sådan, at det man måler på, det er det, man sætter kræfter bag. Det giver et godt pres på os selv«, siger Per Bank, som havde forventet, at flere virksomheder allerede i 2014 ville følge eksemplet og lægge deres samlede madspildstal frem. Men det skete ikke.

»Vi ville gerne have flere med, så vi har sammen vores leverandører og to af landets store madspildsorganisationer, Stop Spild af Mad og Fødevarebanken, taget initiativ til Danmark mod Madspild«, siger Per Bank.

Initiativtagerne er - sammen med Salling Group - nogle af de største fødevareleverandører i Danmark. Unilever, Kohberg Bakery Group, Nestlé, Arla Foods, Naturmælk, Stryhns, Carletti, Peter Larsen Kaffe, HK Scan, Alfred Pedersen & Søn og Løgismose Meyers er med, og Per Bank forventer, at flere vil komme til, når han senere på måneden holder møde med en stor del af Salling Groups leverandører.

»Det er heldigvis også en god forretning at reducere madspild. Det giver os flere penge på bundlinjen, så det går hånd i hånd med, at mindre madspild er godt for miljøet og klimaet. Når de største leverandører er med, så vil de mindre kunne lære af dem. Derfor tror jeg på, at det kan lykkes: Alle har en fordel ved at være med«, siger Per Bank, som gerne ser konkurrenter som Coop og Rema 1000 i det nye netværk.

Nestlé vil halvere spild i 2025

I Arla Foods mener senior manager Maja Møller, der bl.a. er ansvarlig for CSR i Arla Danmark, at det er en fordel for alle led i kæden fra landmand til forbruger at arbejde sammen mod madspild.

»Når hver enkelt ser på sit eget spild, opstår der let en slags tunnelsyn. Nu kan vi kigge på tværs og lære af hinandens erfaringer, og det helhedssyn er noget vi har manglet«, siger Maja Møller. Arla Foods har arbejdet med at begrænse madspild siden 2011, men har aldrig lagt tallene for madspild ud offentligt.

»Vi har begrænset vores spild med 42 procent siden 2011, men jeg vil mene, at når vi arbejder sammen, er det realistisk yderligere at halvere madspildet frem mod 2030«, siger Maja Møller.

Nestlé satser på at bruge Danmark mod madspild til at dele og modtage viden, siger Henriette Kjær Schmidt, der er landechef i Nestlé Danmark.

»Det kræver mere åbenhed, hvis vi skal lykkes med at begrænse madspildet. Hvis alle led i fødevarekæden vidste, hvad det næste led skulle bruge, så ville man indrette sig, så man i sidste ende ideelt set slet ikke havde noget spild«, siger Henriette Kjær Schmidt. Nestlés mål om at halvere spild skal efter firmaets plan allerede være nået i 2025.