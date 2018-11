Ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikringen er en særlig forsikringsform. Forsikringen omfatter ejendommens bygninger, men ikke selve grunden. Der er mange betingelser, som skal være opfyldt, før du kan få erstatning.



• Der skal være en skade eller nærliggende risiko for skade på det tidspunkt, hvor du købte huset.

• Skaden må ikke fremgå af tilstandsrapporten, og du må ikke på anden måde have haft kendskab til forholdet, da du købte huset.

• Forsikringsselskabet må ikke have taget et konkret forbehold i policen for at dække forholdet.

• Skaden skal nedsætte husets værdi eller brugbarhed nævneværdigt.

• Den nedsatte brugbarhed skal være væsentlig i forhold til den brugbarhed, du ville have af et hus af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand.

• Du har ikke – forud for anmeldelsen af skaden – planlagt at foretage sådanne ændringer af huset, at skaden som led i dette arbejde må antages at ville blive udbedret.

• Udgiften til at udbedre skaden skal overstige bagatelgrænsen på 5.000 kr. for forsikringer tegnet efter 1. maj 2012.

Kilde. Ankenævnet for Forsikring.





