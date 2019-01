Sarah Skarum Øv, januar er snart forbi

Om en uge er januar slut. En måned af 2019 er allerede gået.

Det er jeg egentlig ked af, for jeg kan virkelig godt lide januar, selv om den har et dårlig ry som noget, der bare skal overstås, fordi den er fuld af overvægt og overtræk, mørke og træthed. Mange rejser væk, og mit Instagram-feed er fyldt med billeder fra Bali, Vietnam og Thailand. Det ser dejligt ud, men jeg er ikke misundelig. Jeg har ikke lyst til at rejse væk, jeg er fan af januar.

Det er ellers så nemt at finde alt det, januar ikke kan, og alt det, januar ikke er. Januar ikke en fyrig elsker eller en nyforelskelse. Januar er ikke en festabe eller en spradebasse. Januar er ikke din veninde med store øreringe, der nogle gange bliver lidt for fuld. Januar er ikke din ven, der serverer hummer på en tirsdag. Januar er ikke et nuttet barn med forslåede knæ eller en teenager fyldt med lyst til livet. Januar er ikke melodramatisk, overgearet eller farverig.

Januar er sin egen

Januar er ikke marts, hvor solen pludselig varmer igen, og hvor man drikker rosé med kolde fingre på glasset i et hjørne fyldt med læ, mens blomsterne springer ud i det små, og man igen og igen forundres over, at foråret er et mirakel, der sker år efter år. Januar har ikke majs brusende begejstring og lyst til at blive længe ude, aldrig sove, at finde anemoner, spise asparges med fingrene, drikke rosé og tænke, at natten aldrig kommer.

Januar er ikke julis bløde ferieuger, hvor livet i byen dufter af varm asfalt, dage på kontoret uden chefer, is på vejen hjem og vin på hverdage. Januar er ikke septembers blå, blå himmel eller oktober, hvor skoven falmer trindt om land, og skønheden er så stor, fordi man ved, at den forsvinder om et øjeblik. Januar er ikke en puppe af lys og kærlighed og kanel og duften af nelliker og appelsinskræl som december. Januar er ikke fester og sjov og tusind planer.

Alle penge er brugt, alle fester er holdt, alle venner er kindkysset, alle gaver delt ud, al familie set

Men januar er noget andet. Januar er en oase af tid og ro. Januar er fred og ro. Alle penge er brugt, alle fester er holdt, alle venner er kindkysset, alle gaver delt ud, al familie set. Januar er god tid og kalenderdage uden aftaler. Januar er dage til at rydde op i skuffen med moderløse nøgler og pudebetræk uden bændler. Januar er blødt tøj og uldne sokker, en rar gammel undertrøje, slidt blød, mod huden. Januar er tusmørke og stearinlys, lange nætter under dynen, forsigtige spadsereture. Tid til små projekter. Eller til ikke at gøre noget.

I januar kan man falde ind i sig selv, falde ned, læse gamle digte af Søren Ulrik Thomsen og lægge sin sjæl til ro på et brændende blad. Læse stakke af bøger, se film, man har set før, drømme om at gå på museum, kigge på månen, sove tidligt, gå lange ture og lade en falafelfrokost være et festmåltid. Januar er tid til eftertanke, til omtanke og til at betakke sig for flere ting, flere indkøb, flere planer.

For januar er fordringsløs. Januar kræver ikke noget af dig. Kun, at du er til stede, ikke er sur over det manglende lys, ikke skuffet over manglen på tempo. Men at du bare lader dagene glide gennem dig og mærke, hvem du er, når intet sker. Januar er en gave til alle os, der altid skal nå noget. For januar er en pause. Tid til at se tilbage og tid til at se frem. Til bare at være. Januar er ingenting, og nogle gange er ingenting alt, man behøver.