Discountbutikken er væk: Føtex slår Netto i pristjek

Rema 1000 vinder årets discountpristjek i Politiken.

Til lykke til dem.

Men det mest interessante beløb befinder sig et helt andet sted i pristjekkets resultater.

Det er et ganske lille beløb, kun 47 øre. Men det illustrerer, at det rå discountkoncept er ved at dø i Danmark.

For de 47 øre er forskellen på indkøbet af 30 dagligvarer af den meget hverdagsagtige slags såsom flåede tomater, mel, bananer, toiletrens, tebreve og minimælk i henholdsvis Netto og Føtex, Prisforskellen er sågar i Føtex’ favør.

Oprindelig havde de to butikker helt forskelligt koncept: Netto som discountbutik, Føtex som et mere luksuriøst supermarked med større udvalg og højere priser.

Sådan er det ikke mere. Discountbutikkerne har i flere år udvidet deres sortiment, så de nu ikke kun sælger basisvarer, kunderne selv måtte rode ud af papkasser, men også egne mærker, såkaldte private labels, både discount- og luksusprodukter.

Michelinkokken Wasim Hallal udviklede op til jul en konfektlinje, inklusive nougat og marcipan, for Lidl. Samtidig har de store supermarkeder fået egne discountlinjer, Føtex har budgetlinjen, Coop X-tra. Vil man f.eks. købe to kilo hvedemel, er de billigere i Føtex end i Aldi, Fakta og Lidl.

Årgangsvine og bakeoff

»Verden er gået lidt af lave i discountbranchen. Der er ingen discountbutikker tilbage som dem, vi så i Tyskland i 1980’erne med lysstofrør, klinkegulv og reoler fyldt med papkasser, hvor toppen var skåret af. De tyske discountbutikker lignede hinanden fuldstændig, da de kom til Danmark, men sådan ser ingen discountbutikker ud mere,« siger Per Østergaard Jakobsen, ekspert i detailhandel og ekstern lektor på CBS.

»Netto er ved at upscale lidt. De prøver at kommer væk fra deres discountimage ved at lave moderne butikker med et nyt udtryk og er allerede anderledes i forhold til den officielle forståelse af discount. Hvis du tager Aldi og Lidl, er de stadig lidt mere rå, selv om de har opgraderet deres sortiment og har flere økologiske varer på hylderne. Men selv de er ved at trække i en mere luksuspræget retning, Lidl har haft en stor kampagne med franske årgangsvine, Aldi laver bakeoff«, siger han.

»Formaterne står ikke så stærkt mere. De nærmer sig hinanden«, siger Dorte Wimmer, direktør i Retail Institute Scandinavia.

»De store supermarkeder sætter nu priserne på basisvarer ned, for de har set lavprisbutikkerne tage deres kunder ved at tilbyde flere luksusvarer. I Danmark er pris sindssygt vigtigt, vi er Tilbudsdanmark. Men prisen er nærmest et hygiejneparameter, som skal bare være i orden. Har vi har opfattelsen af, at den er det, kommer vi i butikken hele ugen, og det er det, der giver volumen«.

Verden er gået lidt af lave i discountbranchen Per Østergaard, CBS

Det var netop det, der var problemet i Føtex. Kunderne kom gerne fredag for at købe rødvin og bøffer, men når de skulle købe minimælk og hakket kød, gik de andre steder hen, forklarer Thor Jørgensen, direktør for Føtex.

»Vi havde kunder, som fortalte, at de simpelthen valgte os fra om mandagen på grund af prisen. Vi vil gerne tilbyde kunderne at kunne handle hos os hele ugen med forskellige formål«.