Danske måltidskasser får ny konkurrent

Asiatisk kyllingebowl eller risotto med kæmperejer. Ristet blomkål med bulgursalat eller broccolitærte med laks.

Med frit valg blandt 20 forskellige retter hver uge går den tyske måltidskasseudbyder Marley Spoon nu ind i Danmark i håb om en bid af det støt stigende marked for gør det selv-aftensmåltider leveret til døren.

»Vi er glade over nu også at kunne tilbyde vores tjeneste i Norden, eftersom Skandinavien er måltidskassekonceptets fødested« siger Fabian Siegel, grundlægger og ceo for Marley Spoon, i en pressemeddelelse.

Dermed bliver Marley Spoon den første internationale spiller herhjemme, hvor danske aktører som Aarstiderne, Skagenfood, RetNemt og Coop alle kæmper om at levere ingredienser til de travle danskeres hverdagsmåltider.

Ifølge en analyse fra Dansk Erhverv foretaget i september og oktober sidste år købte seks procent af alle forbrugere i Danmark en måltidskasse i perioden. Aarstiderne er fortsat den største leverandør og står for næsten halvdelen af alle måltidskasser i Danmark.

Marley Spoon er grundlagt i 2014 i Tyskland og har på få år udvidet til Østrig, Belgien, Holland, Australien og USA.

I første omgang er det kun beboere i Storkøbenhavn, der får mulighed for at prøve måltidskasserne af. De kan vælge op til fem måltider til to eller fire personer i hver kasse til priser fra 50 kr. per portion. Det er muligt selv at sammensætte sin kasse af opskrifter fra kategorier som kød og fisk, vegetarisk, børnevenligt, hurtigt og nemt samt sundt og low-carb.