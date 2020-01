Familier med alvorligt syge børn er mærket for livet

Automatisk oplæsning Beta

Det er ikke kun frygt, sorg og bekymring, der præger familier med alvorligt syge børn. ​

Det har også store og livslange konsekvenser for økonomi, uddannelse og karriere i de familier, hvor et barn bliver ramt af kræft, epilepsi, hjerneskader eller andre alvorlige sygdomme og ulykker.

Sådan er undersøgelsen lavet Forsikring & Pension har gennemført to analyser af konsekvenserne af alvorlig sygdom og ulykke blandt børn. De undersøger, hvordan alvorlige sygdomme og ulykker påvirker børnenes karakterer i folkeskolen, forældrenes erhvervsindkomst, arbejdsmarkedsdeltagelse samt forekomsten af skilsmisser.

Analyserne omhandler 12 sygdomsgrupper som blandt andet kræft, epilepsi samt alvorlige ulykker.

Alle børn født fra 1994 til 2018 indgår i analyserne, hvis de har haft hele deres opvækst i Danmark. Samlet set indgår knap 1,1 million børn, 570.000 mødre og 560.000 fædre i analyserne.

På baggrund af personerne i datagrundlaget sammenlignes børn og forældre, som bliver ramt af alvorlig sygdom eller ulykke i løbet af barndommen, med andre børn, som ikke bliver syge, og deres forældre.

De målte forskelle mellem syge og raske tager højde for, at der er en målbar forskel mellem syge og raske børn og deres forældre, allerede inden sygdom opstår. Kilde: Forsikring & Pension

Mens børnene klarer sig dårligere i skolen, får forældrene ofte en lavere indkomst og en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet sammenlignet med raske børns forældre. I perioden fra 1994 til 2018 faldt lønindkomsten for de syge børns forældre gradvist med op til 5 procent sammenlignet med andre forældregrupper. Det svarer til en årlig indkomst, der i snit er knap 10.000 kroner lavere for mødre og knap 15.000 kroner lavere for de fædre, der har alvorligt syge børn.

Forældrene beskriver det som at blive ramt af en tsunami Hanne Gullestrup, Pårørende i Danmark.

Det viser de hidtil mest omfattende analyser af familier med alvorligt syge børn udarbejdet af brancheorganisationen Forsikring & Pension baseret på data om 1,1 million børn, 570.000 mødre og 560.000 fædre.

»Det er overraskende, at konsekvenserne er så store så længe. Men det stemmer ret godt overens med det, vi ved i forvejen, nemlig at børn er utrolig vigtige for vore indkomster«, siger cheføkonom i Danske Bank Las Olsen, der kalder undersøgelsen en øjenåbner:

»Syge børn har meget stor betydning for familiernes økonomi, og her ser det faktisk ud, som om det både er mor og far, der bliver ramt på indkomsten«.

Vi er overraskede over, hvor tydelige og langstrakte konsekvenserne er for alle familiemedlemmer Jan V. Hansen, Forsikring & Pension.

Der vil være perioder, hvor forældrene er nødt til at indrette sig efter barnets sygdom og måske arbejde mindre eller holde orlov. Og det skaber et løngab mellem de forældre, der har syge børn, og dem, der ikke har, siger Jan V. Hansen, vicedirektør i Forsikring & Pension:

»Og dertil kommer en masse uundgåelige fravalg på karrierevejen, hvor disse forældre jo ikke bare kan gå efter det fede job med den høje løn og de mange arbejdstimer«, siger Jan V. Hansen.

Det er muligt på visse betingelser at få orlov og at få dækket tabt arbejdsfortjeneste. Men kriseramte familier har svært ved at overskue, hvor og hvordan de kan få den hjælp, de har brug for, siger Hanne Gullestrup, der er talsperson i foreningen Pårørende i Danmark.

»Forældrene beskriver det som at blive ramt af en tsunami, hvor man skal forholde sig til en stor kompleksitet af ukendte faktorer, man gradvist selv må finde sin vej igennem«.

»Forældre har i visse tilfælde ret til betalt pasningsorlov eller kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, men mange forældre beretter om en lang, sej kamp med kommunen for at hævde denne ret – i en tid, hvor man i forvejen er tyndslidt«, siger Hanne Gullestrup, der pointerer, at ydelserne er væsentligt mindre end en ordinær arbejdsindtægt, så familierne kan ikke undgå at gå væsentligt ned i indkomst.

Børn får lavere karakterer

Ifølge Nordeas forbrugerøkonom, Ann Lehmann Erichsen, kan de fleste familiers økonomi tåle en kortvarig nedgang i indkomst, men et barns alvorlige sygdom kan få varige økonomiske følger for familien i mange år frem. Og hvor forældre ofte har fokus på at forsikre sig selv ved sygdom, så er der sjældent fokus på at sikre familien, i tilfælde af at et barn bliver sygt.

»Jeg har arbejdet med det her i 14 år, og det handler altid om, hvordan man er sikret, hvis man selv er syg og bliver uarbejdsdygtig, men aldrig om, hvad hvis der sker noget med barnet«.