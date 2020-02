Gør plads i indbakken: Butikkerne skruer op for mails og persontilpasset markedsføring

Et køb i en netbutik afføder typisk en eller flere mails med opfordring om at anmelde firmaet, modtage nyhedsbreve eller få vip-tilbud. Nogle forbrugere sletter dem irriteret, andre ser dem som en god mulighed for at følge med på områder, der interesserer dem.

Uanset om kunden opfatter forsendelserne som spam eller service, er der udsigt til at få flere af slagsen. 7 af 10 netbutikker peger nemlig på e-mailmarketing som den markedsføringsmetode, flest netbutikker vil skrue op for i 2020. Det viser en undersøgelse offentliggjort i et nyhedsbrev fra Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH).

Her svarer 71 procent, at de i år vil prioritere arbejdet med e-mailmarketing, som har vist sig at være et effektfuldt og billigt værktøj for butikkerne, hvis det vel at mærke lykkes dem først at få kundens tilladelse til at sende mails og dernæst at overbevise kunden om, at indholdet er relevant.

Det andet greb, som netbutikkerne tror så meget på, at de i 2020 vil investere i forbedringer på området, er personalisering. Det vil 66 procent af netbutikkerne skrue op for. Personalisering dækker over, at firmaet tilpasser sit indhold til modtageren på baggrund af personlige oplysninger, der indhentes eller er til rådighed fra tidligere henvendelser, suppleret med målgruppe- og dataanalyser.

Undersøgelsen fra FDIH viser også, at 33 procent af netbutikkerne satser på at forbedre deres ordrehåndtering, mens 25 procent vil investere i bedre betalingsløsninger.