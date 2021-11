Alle i branchen er enige om alvoren. Men hønerne må leve med at få indre brud af at lægge æg mange år endnu

Æglæggende høner har i mange år frem udsigt til at få indre kvæstelser, når de lægger æg. Det er den dårlige nyhed, som kom frem på et stort lukket branchemøde arrangeret af Dyrenes Beskyttelse og Økologisk Landsforening mandag.

Det blev klart, da resultatet af en hastigt iværksat stikprøveundersøgelse foretaget af forskere fra Københavns Universitet blev afsløret. Undersøgelsen skulle afklare, om de hønelinjer (genetiske linjer, som konstant sammenlignes, krydses og forbedres), der er mest udbredt i dag, f.eks. Lohmann Lite, har samme problem som dem, der for et par år siden blev undersøgt til et forskningsprojekt, der ved offentliggørelsen for et par måneder siden vakte stor opsigt. Det kortlagde, at 85 procent af alle æglæggende høns – uanset produktionsform – har brud på brystbenet.