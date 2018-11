Mejerierne angriber vegansk 'caffe latte': Mælk skal komme fra et yver

Ville have dom mod ordet ’Smørbar’

Det er ikke første gang, at mejeribranchen har været ude efter de plantebaserede produkter. I marts 2017 klagede Mejeriforeningen om Naturli’s smørerstatningsprodukt, ’Smørbar’. Klagen gik på, at der indgik ordene ’smørbar’, smørbart’ og ’smøre’, samt at emballagen viste et billede af en ko, godt nok over teksten ’Uden Mejeri’.

»Dette kan få nogle forbrugere til at tro der er tale om, at produktet indeholder smør«, lød det fra foreningen, der samtidig og måske lidt selvmodstridende klagede over, at der står ’Mælkefri zone’ på pakken.

Det er nemlig en ’nedgørelse af mælk og mejeriprodukter’. Klagen blev afvist af Fødevarestyrelsen.

Det danske firma Naturli’ vil dog ikke vente på en afgørelse fra Fødevarestyrelsen denne gang.

Direktør Henrik Lund siger nemlig, at han nu vil udmelde produktet ’almond caffe latte drink’ fra markedet. De resterende produkter i butikkerne vil blive solgt, men der vil - hvis muligt - komme et advarselsskilt på hylden om, at dette produkt ikke indeholder mælk.

»Den er ikke længere end, at vi faktisk er rigtig kede af det. Det vi ikke vil være, er mælk. Så vi har ikke kaldt den ’caffe latte’ for at bilde forbrugerne ind, at der er mælk i. Det er et 100 pct. plantebaseret produkt. Jeg vil sige tak til Mejeriforeningen og sige undskyld – vi kommer til at udmelde hele den serie af produkter. Vi vil på ingen måde forbindes med komælk«, siger han.



Dette produkt kunne være det næste, der blev klaget over, siger Naturli'.

Hvorfor ikke bare vente på en afgørelse?



»Vi vil ikke træde nogen over tæerne, og hvis der er den mindste risiko for, at nogen køber det produkt i den opfattelse, at det er komælk, så trækker vi stikket. Vi må finde på et nyt navn. Hvis det ikke stammer fra normal yversekretion, må vi ikke kalde det ’latte’. Det siger EU’s regler«, siger Henrik Lund, der dog ikke tror, at forbrugere reelt bliver forvirrede. Det er også helt almindeligt for en forbruger at gå ind i en cafe og sige ’en latte med soyamælk’, siger han. Det forvirrer ikke nogen.